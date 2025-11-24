Trainerwechsel bei Swansea

Sheehan hatte Swansea erst im Frühjahr nach einer starken Interimsphase dauerhaft übernommen und mit einem beeindruckenden Endspurt vor dem Abstieg bewahrt. Die laufende Saison verlief dagegen ernüchternd: Nur wenige Siege aus den ersten 18 Ligaspielen, dazu ein deutliches 1:4-Heimdebakel gegen Ipswich Town und zuletzt eine 0:3-Auswärtsniederlage bei Bristol City, ließen die Swans auf Rang 19 der Tabelle abrutschen. In der Klubführung wuchs daraufhin die Überzeugung, dass ein Wechsel auf der Trainerposition nötig sei, um den drohenden Abstiegskampf zu entschärfen.

In ihrem Statement hob die Klubführung hervor, Sheehan habe in zwei schwierigen Phasen wesentlich zur Stabilisierung beigetragen und zeichne sich durch große Flexibilität und Gradlinigkeit aus. Zugleich kündigte Swansea an, den Prozess zur Verpflichtung eines neuen Cheftrainers „so schnell wie möglich“ vorantreiben zu wollen, um der verunsicherten Mannschaft rasch neue Impulse zu geben. Übergangsweise übernimmt Co-Trainer Darren O'Dea die Verantwortung an der Seitenlinie, erklärt jedoch bereits, dass er sich selbst nicht als dauerhafte Lösung sieht.