Trainerwechsel bei SV 07 Raunheim: Velic folgt auf Jakob

Raunheim. Eine tolle Siegesserie haben sie nach der Winterpause gestartet. In der B-Liga Groß-Gerau stehen die Fußballer der SV 07 Raunheim mittlerweile unter den Top Fünf und brachten 47 Punkte aufs Konto. Doch bereits jetzt steht fest, dass Trainer Jochen Jakob in der nächsten Saison nicht mehr dabei sein wird.
„Ich brauche aus privaten Gründen mal eine Pause“, erklärte der 29-jährige Geinsheimer, der vor kurzem geheiratet hat und eine Auszeit vom Trainergeschäft nehmen will. Dabei blickt er vollauf zufrieden auf seine Zeit in Raunheim zurück: „Das waren zwei besondere Jahre hier. Ich habe viel dazu gelernt und werde auf jeden Fall weiter Mitglied im Verein bleiben.“
Wie SV 07-Vorsitzender Oualid Mokhtari mitteilte, ist bereits ein Nachfolger gefunden. Esmir Velic übernimmt im Juni nach Ende der Runde die Regie beim B-Ligisten. „Ich freue mich sehr darauf. Das ist eine tolle Mannschaft. Ich hatte auch andere Angebote, habe mich aber für Raunheim entschieden“, betonte Velic.
Nach der starken Rückrunde mit sieben Siegen aus acht Spielen gelte es nun, diesen Schwung in die nächste Saison mitzunehmen. Dabei betont der SV 07-Vorsitzende, dass auch sein Bruder Youssef zur Erfolgsserie beigetragen habe: „Als Jochen Jakob verletzt ausfiel, hat er die Betreuung übernommen und gute Arbeit geleistet.“
Als Zielsetzung für die neue Runde ist Oualid Mokhtari vor allem die Stabilisierung der Mannschaft und die Entwicklung der jungen Spieler wichtig. Dabei sieht es im Nachwuchsbereich sehr gut aus, wie er versichert: „Bis auf die A- und B-Jugend haben wir alle Jahrgänge besetzt, teils sogar mit vier Teams.“