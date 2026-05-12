Trainerwechsel bei SV 07 Raunheim: Velic folgt auf Jakob Beim B-Ligisten SV 07 Raunheim steht trotz starker Serie und aktuellem Top-Fünf-Platz ein Trainerwechsel an +++ Der Nachfolger von Jochen Jakob steht mit Esmir Velic schon fest. von Gabi Wesp-Lange · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Nimmt eine Auszeit vom Trainergeschäft: Jochen Jakob. – Foto: FuPa.

Raunheim. Eine tolle Siegesserie haben sie nach der Winterpause gestartet. In der B-Liga Groß-Gerau stehen die Fußballer der SV 07 Raunheim mittlerweile unter den Top Fünf und brachten 47 Punkte aufs Konto. Doch bereits jetzt steht fest, dass Trainer Jochen Jakob in der nächsten Saison nicht mehr dabei sein wird.



Jochen Jakob: Auszeit vom Traineramt

„Ich brauche aus privaten Gründen mal eine Pause“, erklärte der 29-jährige Geinsheimer, der vor kurzem geheiratet hat und eine Auszeit vom Trainergeschäft nehmen will. Dabei blickt er vollauf zufrieden auf seine Zeit in Raunheim zurück: „Das waren zwei besondere Jahre hier. Ich habe viel dazu gelernt und werde auf jeden Fall weiter Mitglied im Verein bleiben.“ Wie SV 07-Vorsitzender Oualid Mokhtari mitteilte, ist bereits ein Nachfolger gefunden. Esmir Velic übernimmt im Juni nach Ende der Runde die Regie beim B-Ligisten. „Ich freue mich sehr darauf. Das ist eine tolle Mannschaft. Ich hatte auch andere Angebote, habe mich aber für Raunheim entschieden“, betonte Velic.





Zuletzt stand der 50-jährige Rüsselsheimer beim SV Nauheim II an der Seitenlinie, wo er im Dezember ausschied. Im Kreis war Velic auch schon bei Türk, Dersim und Eintracht Rüsselsheim tätig. Zudem ist er im Kreis durch seine Arbeit als Sportcoach bekannt, anfangs bei der Stadt Rüsselsheim und in den letzten Jahren bei der Stadt Nauheim. „Hier helfe ich geflüchteten Menschen bei der Integration.“Oualid Mokhtari zeigte sich sehr froh über die frühzeitige Verpflichtung des neuen Coaches: „Esmir ist ein erfahrener, disziplinierter Trainer. Er arbeitet gut mit jungen Spielern zusammen und kennt den Kreis und die Ligen gut.“

Nach der starken Rückrunde mit sieben Siegen aus acht Spielen gelte es nun, diesen Schwung in die nächste Saison mitzunehmen. Dabei betont der SV 07-Vorsitzende, dass auch sein Bruder Youssef zur Erfolgsserie beigetragen habe: „Als Jochen Jakob verletzt ausfiel, hat er die Betreuung übernommen und gute Arbeit geleistet.“