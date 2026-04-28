Trainerwechsel bei SSV Raunheim: Schmelz übernimmt

Übernimmt bei der SSV Raunheim die Regie: David Schmelz (re.) – Foto: Peter Henrich (Archiv)

Raunheim. Zur Winterpause ist Jörg Nowka bei der SSV Raunheim als Trainer eingestiegen. Doch nun wird der 59-jährige Groß-Gerauer den A-Ligisten wieder verlassen. Acht Spieltage vor Rundenschluss übernimmt David Schmelz die Regie.



Coach Nowka verlässt Raunheim nach Erfolgsserie



Für seinen Entschluss gab Nowka „persönliche und private Gründe“ an. „Ich habe weniger Zeit und kann mich nicht mehr voll einbringen“, erklärte der erfahrene Coach, der bereits seit 30 Jahren im Trainergeschäft ist. Die Raunheimer Mannschaft verlässt Jörg Nowka mit einer ausgesprochen guten Bilanz. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung gelangen unter seiner Leitung ab März sechs Siege und ein Unentschieden in sieben Begegnungen.



Betrachtet man die gesamte Rückrunde, ist das SSV-Team schon seit dem 9. November 2025 ungeschlagen. Auf dem dritten Tabellenplatz mischt es mit Türk Gücü Rüsselsheim und Nauheim oben mit in der A-Liga und macht im Aufstiegskampf ordentlich Druck auf die beiden Spitzenteams.

„Wir wollen jetzt mit David in der Erfolgsspur bleiben und sind sehr froh, dass er das Traineramt übernimmt“, betont der sportliche Leiter Mohamed Assaidi. Dabei sei Schmelz erst einmal bis zum Saisonende verpflichtet. „Aber wir sind nicht abgeneigt, dass wir danach zusammen weitermachen.“



