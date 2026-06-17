Trainerwechsel bei Schaffhauser Drittligist

FC Thayngen: Trainertrio tritt ab. Beim Drittligisten FC Thayngen endet nach dieser Saison eine Trainerära: Moreno Del Rizzo verlässt den Verein nach dreieinhalb Jahren. «Ich hatte hier eine sehr schöne Zeit und war immer mit voller Leidenschaft dabei. Nun ist für mich der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen», sagte der scheidende Trainer gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten». Der 36-Jährige hatte das Traineramt Anfang 2022 übernommen. Der grösste Erfolg gelang Del Rizzo in der Saison 2023/24 mit dem Aufstieg in die 2. Liga – dem ersten für Thayngen seit 28 Jahren. Nach nur einem Jahr musste das Team jedoch wieder den Gang in die 3. Liga antreten. In der aktuellen Meisterschaft hatten die Schaffhauser mit personellen Problemen zu kämpfen, sodass sie keine Rolle im vorderen Feld der Gruppe 5 spielen konnten. Neben Del Rizzo verlassen auch Assistenztrainer Andreas Doujak sowie Spielertrainer Rejhan Zuli den Verein. Die Suche nach einer Nachfolgelösung läuft bereits.

2. Liga interregional: Aargauer Klub im spätem Glück. Der FC La Sarraz-Eclépens wird in der Saison 2026/27 nicht in der 2. Liga interregional antreten. Der Absteiger aus der Erstliga-Gruppe 1 teilte dem Schweizerischen Fussballverband mit, auf die Teilnahme zu verzichten. Durch diesen Entscheid reduziert sich die Zahl der Absteiger aus der 2. Liga interregional in die regionalen 2. Ligen von 16 auf 15 Teams. Davon profitiert in der Gruppe 4 der FC Klingnau: Die Aargauer verbleiben als bester Absteiger auch in der kommenden Saison in der 2. Liga interregional.