Trainerwechsel bei SC Peckeloh II: Timon Weinreich übernimmt ab Sommer

„Ich wurde gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Die Mannschaft hätte sich auch mit den Verantwortlichen darüber unterhalten, welche Vorstellungen die hätten – da ist auch mein Name gefallen“, erklärt Weinreich. Nach einem Tag Bedenkzeit nahm er das Angebot an.

Nach dem feststehenden Abstieg aus der Bezirksliga Westfalen Staffel 2 beginnt nun der angekündigte Umbruch: Aktuell Neun Neuzugänge sollen den Kader verstärken, bei lediglich drei Abgängen. Ziel ist es, in der kommenden Kreisliga-A-Saison eine schlagkräftige und hungrige Truppe zu formen.

„Wir setzen auf junge, ehrgeizige, dynamische Spieler, die Bock haben, sich weiterzuentwickeln und Bock haben auf Peckeloh“, betont Weinreich. Neben der Vergrößerung des Kaders soll vor allem das „Wir-Gefühl“ wieder in den Mittelpunkt rücken. „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir sind ein Team – das ist die Philosophie, die ich reinbringen möchte.“

Trainer mit Vereinsbindung und Erfahrung

Weinreichs Verbindung zum SC Peckeloh geht über das aktuelle Amt hinaus: Bereits 2016/17 spielte er unter Markus Kleine-Tebbe in der Landesliga-Mannschaft. Zudem ist sein Bruder seit über zehn Jahren im Verein aktiv. „Peckeloh ist für mich eigentlich mein Heimatverein, obwohl ich aus Halle komme. Der Klub wird immer etwas Besonderes für mich sein.“

Auch als Spielertrainer und Co-Trainer sammelte er zuvor Erfahrung – etwa in Versmold oder an der Seite von Najib Parwez und Nurettin Barka. Obwohl er nach einer schweren Kieferverletzung zuletzt wieder als Feldspieler aushalf, soll künftig der Fokus klar auf dem Trainerposten liegen. „Sagt niemals nie“, merkt er an – aber grundsätzlich sei der Spielertrainer-Modus passé.

Enge Verzahnung mit der ersten Mannschaft

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts ist die enge Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft des SC Peckeloh, die in der Westfalenliga Staffel 1 aktiv ist. Mit dem neuen Trainer Vito Lombardi und Co-Trainer Tim Mannek soll die Kooperation weiter intensiviert werden – unter anderem durch parallele Trainingszeiten auf der neuen Sportanlage am Wiedenfeld.

„Man sieht sich öfter, läuft sich nicht mehr vorbei. Das hat riesige Vorteile“, sagt Weinreich. „Ich bin mir sicher, dass die Kommunikation noch enger und noch besser wird.“

Jugend im Blick – nachhaltige Perspektive

Ein weiterer Fokus liegt auf der Integration von Nachwuchsspielern. Nach dem Rückzug der bisherigen A-Jugend wird zur neuen Saison eine Spielgemeinschaft mit den Vereinen aus Oesterweg und Versmold gegründet. Ziel ist es, Talente behutsam an den Seniorenbereich heranzuführen.

„Wir hoffen, dass ein, zwei, drei Spieler pro Jahr den Sprung in die Zweite schaffen – und perspektivisch vielleicht auch in die Erste. Das ist das Ziel, und dieses Ziel werden wir in den nächsten Jahren weiterverfolgen“, so Weinreich abschließend.

Mit neuem Trainer, frischem Kader und klarer Philosophie hofft der SC Peckeloh II auf einen erfolgreichen Neustart in der Kreisliga A.