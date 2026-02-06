Trainerwechsel bei Rot-Weiß Lage

– Foto: Florian Weiden / JH

Bei Rot-Weiß Lage kommt es zur Saison 2026/27 zu einer Veränderung auf der Trainerbank. Burkhard Voß beendet seine Tätigkeit als Cheftrainer nach zwei Jahren zum Ende der laufenden Spielzeit.

Die Verantwortung übernimmt Sven van den Bosch, der derzeit als spielender Co-Trainer aktiv ist. Der Verein setzt damit bewusst auf eine interne Lösung und Kontinuität. Das bestehende Betreuerteam mit Andre Kronemeyer, Daniel Niers und Marvin Jansen bleibt auch künftig Teil des Trainerstabs.

Bis zum Saisonende richtet sich der Fokus bei Rot-Weiß Lage auf die anstehenden Partien. Ziel ist es, trotz der aktuellen Ausgangslage den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse noch zu realisieren.