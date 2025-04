Trainerwechsel bei Ratingen 04/19: Wer auf Radojewski folgen könnte

Ratingen 04/19 war mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Christian Dorda sollte dafür sorgen, dass der ambitionierte Klub bis zum Ende um die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein spielt. Nach 29 Spieltagen rangiert Ratingen allerdings auf Platz neun und hat mehr Spiele verloren als gewonnen. Einen Trainerwechsel hat es bereits gegeben, ein zweiter wird mit Ablauf der Saison folgen: Peter Radojewski hat seinen Rücktritt zum Saisonende eingereicht, das Angebot hat der Verein angenommen. Wer könnte auf ihn folgen?

Ex-Profi Dorda stand in Ratingen zum ersten Mal alleinverantwortlich an der Seitenlinie. Die 04/19er träumten von der Regionalliga, doch schon Ende Oktober trennte sich der Klub vom 36-Jährigen: Nach zwölf Spielen - fünf Siege, fünf Niederlagen und zwei Remis - war Schluss und mit Radojewski war der Nachfolger schnell gefunden. Der Routinier war zwischen 2014 und 2016 schon für den Klub in Amt und Würden und hört nun freiwillig auf.

Der ehemalige Zweitliga-Spieler bat vor wenigen Wochen um die Auflösung seines Vertrags zum Saisonende, dem kam der Vorstand jetzt nach - Hintergründe gibt es bei den FuPa-Kollegen der Rheinischen Post. Beginnend mit dem Spiel beim VfB Homberg am kommenden Sonntag startet Radojewski in seine persönliche Schlussphase, bevor dann Anfang Juni beim Auswärtsspiel in Büderich das Kapitel Ratingen erneut für den 56-Jährigen endet.