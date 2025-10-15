Trainerwechsel bei Oberligist: Früherer Co-Trainer des HFC übernimmt

Nach dem Aufstieg im Sommer spielt der 1. SC Heiligenstadt die erste Saison seiner Vereinsgeschichte in der NOFV-Oberliga Süd. In den ersten acht Partien konnten die Thüringer jedoch nur zwei Zähler einfahren - woraufhin das Schlusslicht in dieser Woche einen Trainerwechsel vollzogen hat.

André Thüne, der seit Sommer 2024 im Amt gewesen ist und die Mannschaft zum historischen Aufstieg geführt hatte, wurde von seinen Aufgaben freigestellt. Eine Entscheidung, die "nach intensiven Gesprächen und sorgfältigen Überlegungen" gefallen sei, so der Oberligist. Die Mannschaft benötige "in der aktuellen Situation einen neuen Impuls, um das gesteckte Ziel - den Klassenerhalt - zu erreichen", hieß es zum Entschluss des Vorstandes. Thünes Nachfolger stand zuletzt beim Halleschen FC unter Vertrag. Zum FuPa-Profil:

Benedikt Seipel - bis zum Sommer noch Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft des HFC unter Mark Zimmermann - soll den Aufsteiger zum Klassenerhalt in der Oberliga Süd führen. Am Dienstag leitete der 39-jährige Seipel, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben hat, bereits seine erste Trainingseinheit in Heilbad Heiligenstadt. Zum FuPa-Profil:

"Der Vorstand ist überzeugt, mit Benedikt Seipel einen engagierten und fachlich starken Trainer gefunden zu haben, der die Mannschaft weiterentwickeln und ihr neue Impulse geben wird", schrieb der Oberligist zur Vorstellung des neuen Coaches, der vor seinem einjährigen Engagement in Halle die U17 des Chemnitzer FC trainiert hatte. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Benedikt Seipel und sind sicher, dass er die richtigen Akzente setzen kann, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen", so der SCH.

