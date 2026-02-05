Trainerwechsel bei Neffeltal: Duo verabschiedet sich Mirwald übernimmt

Beckmann beendet Trainerlaufbahn – Pützer erhält Chance im höherklassigen Fußball

Co‑Trainer Eike Beckmann hat sich entschieden, seinen Trainingsanzug an den Nagel zu hängen. Nach vielen intensiven Jahren im Fußball möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Seine Entscheidung trifft auf großes Verständnis im Verein, der seine engagierte und verlässliche Arbeit sehr zu schätzen wusste.





Cheftrainer Patrick Pützer wiederum öffnet sich eine sportliche Aufstiegschance. Er erhält die Möglichkeit, zur kommenden Saison bei einer höherklassigen Mannschaft zu arbeiten – eine Gelegenheit, die man nur selten bekommt. Auch hier gab es offene, vertrauensvolle Gespräche zwischen allen Beteiligten. Pützer möchte diese Chance nutzen und bedankt sich für die starke und loyale Zusammenarbeit mit Team und Verein.



Trotz des angekündigten Abschieds sind sich alle einig: Die erfolgreiche Hinrunde soll in der Rückrunde bestätigt werden. Mannschaft und Trainerteam wollen die Saison gemeinsam würdig und ambitioniert zu Ende führen.





„Vielen Dank für eure bisherige Arbeit, Eike und Paddy.“

Neue sportliche Leitung steht bereits fest: Guido Mirwald übernimmt im Sommer



Die Verantwortlichen der SG Neffeltal haben schnell gehandelt und können bereits einen neuen Cheftrainer präsentieren: Guido Mirwald wird ab Sommer die sportliche Führung übernehmen.



Der 46‑jährige Dürener bringt reichlich Erfahrung und nachweisliche Erfolge mit.



Mirwalds Trainerbilanz beeindruckt

Viktoria Birkesdorf (2021/22): Vizemeisterschaft in der Kreisliga A.

Viktoria Birkesdorf 2022/23: Aufstieg in die Bezirksliga, seine Mannschaft gewann 28 von 30 Spielen und stieg souverän auf.

Viktoria Birkesdorf 2023/24: Unter Mirwald holte das Team 11 Siege aus 21 Partien – eine starke Quote für einen Aufsteiger.

SG Voreifel 2024/25: Aufstieg in die Kreisliga B mit 22 Siegen aus 25 Spielen

Mirwald genießt in der Region einen hervorragenden Ruf für strukturiertes Training, klare Spielideen und starke Teamführung.







Eric Kraus als Co‑Trainer – ein eingespieltes Duo





Neben Mirwald stößt auch Eric Kraus zur SG Neffeltal.

Der 55‑Jährige war sieben Jahre lang bei der SG Voreifel aktiv und beendete dort sein Engagement im Sommer 2025. Er gilt als taktisch versiert, kommunikativ und bestens vertraut mit Mirwalds Arbeitsweise.





Damit verpflichtet die SGN ein eingespieltes Trainerteam, das bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet hat.

Willkommen in Neffeltal



Mit Blick auf die sportliche Zukunft herrscht große Vorfreude:

„Herzlich Willkommen, Eric und Guido!“



Die SG Neffeltal blickt trotz des anstehenden Trainerwechsels optimistisch in die kommenden Monate – dank einer starken Mannschaft, eines intakten Vereinsumfelds und eines neuen Trainerduos mit klarer Vision.