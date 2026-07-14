Trainerwechsel bei KOL-Aufsteiger SG Kelkheim

Die SG Kelkheim stellt sich zur kommenden Saison an der Seitenlinie neu auf. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Nachdem die SG Kelkheim in der vergangenen Saison nach sieben Jahren Kreisliga A den Sprung in die Kreisoberliga geschafft hat, stellt sich die SG zur neuen Saison an der Seitenlinie neu auf. Für Dennis Lehmann und Carlo Rubino tritt Kenan Muratagic mit Chakir Charaf und Gökhan Dogru als neues Trainergespann an. Muratagic berichtet über die Gründe für den Trainerwechsel und die Ziele für die kommende Saison.

Rubino wird dort künftig weiter als Trainer tätig sein, während Lehmann sich als sportlicher Leiter neuen Aufgaben widmen wird.

Dennis Lehmann und Carlo Rubino haben die SG Kelkheim, in Richtung Kelsterbach verlassen. "Die beiden kommen von dort und haben schon während der Saison angekündigt, dass sie zu ihrem Heimatverein zurückkehren", erklärt Kenan Muratagic.

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Das neue Trainerteam

Für Muratagic ist es die erste Station als Trainer im Seniorenbereich. Allerdings war er vorher bereits als Trainer im Jugendbreich tätig. "Ich kenne viele Jungs aus dem Team schon gut, weil ich sie damals in der B-Jugend trainiert habe", sagt der Trainer.

Chakir Charaf, der seit einiger Zeit im Verein tätig ist, wird ihm zur neuen Saison als Co-Trainer zur Seite stehen. Auch Gökhan Dogru wird als Co-Trainer agieren. Dogru habe bereits einige Stationen als Jugendtrainer hinter sich und bringe daher viel wertvolle Erfahrung mit. Komplettiert wird das Trainerteam mit Christian Dissinger als Torwart-Trainer.

Saisonziele

"Wir möchten natürlich erstmal in der Kreisoberliga ankommen und uns deswegen keine vermessenen Ziele setzen", sagt Kenan Muratagic. Trotzdem soll das Team eine gute Rolle in der KOL spielen. "Wir wollen vor allem, dass sich das Team weiterentwickelt. Die Jungs sollen eine Macher-Mentalität entwickeln", erklärt der Trainer.

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