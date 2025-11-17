Trainerwechsel bei Hoffenheims Bundesliga-Frauen

Als Grund für die Vertragsauflösung, die offiziell "im beiderseitigem Einvernehmen" geschah, führte der Verein an, dass es in den vergangenen Monaten deutliche Unterschiede in den Auffassungen zwischen Club und Trainer bezüglich Ausrichtung sowie Herangehensweise im Mädchen- und Frauenfußball gegeben habe. Insbesondere bei grundlegenden Fragen der Entwicklung und Philosophie gingen die Meinungen merklich auseinander.