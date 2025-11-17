Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Dr. Werner Scholz
Trainerwechsel bei Hoffenheims Bundesliga-Frauen
Die TSG Hoffenheim hat sich überraschend von Trainer Theodoros Dedes getrennt, der erst seit Beginn der Saison 2024/25 die Bundesliga-Frauenmannschaft betreut hatte. Die Trennung erfolgte am Tag nach einer emotionalen 4:6-Niederlage im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt, einem Spiel, das mit zehn Treffern für viel Aufsehen sorgt
Als Grund für die Vertragsauflösung, die offiziell "im beiderseitigem Einvernehmen" geschah, führte der Verein an, dass es in den vergangenen Monaten deutliche Unterschiede in den Auffassungen zwischen Club und Trainer bezüglich Ausrichtung sowie Herangehensweise im Mädchen- und Frauenfußball gegeben habe. Insbesondere bei grundlegenden Fragen der Entwicklung und Philosophie gingen die Meinungen merklich auseinander.
Zum Zeitpunkt der Trennung befindet sich die TSG Hoffenheim in der Bundesliga nur auf Platz sechs, hinter den eigenen Erwartungen. Nach dem Pokalaus war dies offenbar ein weiteres Argument für einen sofortigen Schnitt. Dedes' Vertrag wäre eigentlich bis 2026 gelaufen.