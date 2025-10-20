Trainerwechsel bei Hassia Bingen: Ein Ex-Profi übernimmt

Bingen. Überraschender Trainerwechsel bei den abstiegsgefährdeten Bezirksliga-Fußballern von Hassia Bingen. Steffen Reischmann, der beim Landesliga-Absteiger erst im Sommer die Nachfolge von Patrick Joerg angetreten hatte, ist seinen Job schon wieder los. Sein Nachfolger am Hessenhaus ist Ex-Profi und heißt Christian Henel-El Khoury. Wie es dazu kam und was Ex-Trainer Steffen Reischmann zu seiner Freistellung sagt, lest Ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.