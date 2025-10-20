Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hassia-Chef Olaf Alleyer (links) mit Trainer Christian Henel-El Khoury. – Foto: Hassia Bingen
Trainerwechsel bei Hassia Bingen: Ein Ex-Profi übernimmt
Neutrainer mit optimalem Einstand am abgelaufenen Sonntag
Bingen. Überraschender Trainerwechsel bei den abstiegsgefährdeten Bezirksliga-Fußballern von Hassia Bingen. Steffen Reischmann, der beim Landesliga-Absteiger erst im Sommer die Nachfolge von Patrick Joerg angetreten hatte, ist seinen Job schon wieder los. Sein Nachfolger am Hessenhaus ist Ex-Profi und heißt Christian Henel-El Khoury. Wie es dazu kam und was Ex-Trainer Steffen Reischmann zu seiner Freistellung sagt, lest Ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.