Transfers
Hassia-Chef Olaf Alleyer (links) mit Trainer Christian Henel-El Khoury.
Hassia-Chef Olaf Alleyer (links) mit Trainer Christian Henel-El Khoury. – Foto: Hassia Bingen

Trainerwechsel bei Hassia Bingen: Ein Ex-Profi übernimmt

Neutrainer mit optimalem Einstand am abgelaufenen Sonntag

Bingen. Überraschender Trainerwechsel bei den abstiegsgefährdeten Bezirksliga-Fußballern von Hassia Bingen. Steffen Reischmann, der beim Landesliga-Absteiger erst im Sommer die Nachfolge von Patrick Joerg angetreten hatte, ist seinen Job schon wieder los. Sein Nachfolger am Hessenhaus ist Ex-Profi und heißt Christian Henel-El Khoury. Wie es dazu kam und was Ex-Trainer Steffen Reischmann zu seiner Freistellung sagt, lest Ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Pascal AffelderAutor