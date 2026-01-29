Trainerwechsel bei Grüne Heide: Tobias Krabichler löst Jürgen Neumaier ab

Trainer Jürgen Neumaier verlässt den SC Grüne Heide genau nach einem Jahr. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der SC Grüne Heide Ismaning wechselt erneut den Trainer. Der bisherige Co-Trainer übernimmt das Team in der Kreisliga.

Wie schon ein Jahr zuvor hat der SC Grüne Heide Ismaning auch in dieser Winterpause seinen Trainer gewechselt. So hat sich der Kreisligist eigenen Angaben zufolge „in beiderseitigem Einvernehmen“ von Jürgen Neumaier getrennt. Sein Nachfolger ist der bisherige Co-Trainer Tobias Krabichler, der die Mannschaft zusammen mit dem zweiten Assistenten Harald Lutz betreuen wird.

Wir wollen jetzt mal einem jungen Trainer eine Chance geben.

Philipp Walter (Teammanager Grüne Heide)

„Wir hatten im Winter ein Gespräch mit Jürgen und haben dann zusammen entschieden, dass wir nicht mehr gemeinsam weitermachen“, sagt Teammanager Philipp Walter. Ihm zufolge will der Verein in Krabichler „jetzt mal einem jungen Trainer eine Chance geben“. Der 37-Jährige ist ein echtes Urgestein beim SC Grüne Heide und bereits vergangene Saison zusammen mit Harald Lutz als Interimstrainer eingesprungen. Damals hatte sich der Club im Oktober von Andreas Steinweg getrennt; im Winter folgte dann Jürgen Neumaier als neuer Chefcoach.

Unter dem 63-Jährigen arbeiteten sich die Heidler in der Rückrunde aus dem Tabellenkeller empor und beendete die Saison als Achter. Aktuell überwintert das Team aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser in der Kreisliga 1 auf Tabellenplatz sieben, was laut Philipp Walter „für uns völlig in Ordnung ist“. Ihm zufolge soll Krabichler und Lutz perspektivisch noch ein dritter Coach zur Seite gestellt werden – „idealerweise ein erfahrener Spielertrainer“, so der Teammanager. „Da sind wir aktuell noch in Gesprächen.“

Zunächst aber ist der SC Grüne Heide mit einem Trainerduo in die Vorbereitung gegangen, die für den Club mit einem echten Kracher beginnt. So gastiert am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr der TSV 1860 München II in Fischerhäuser. Der Kontakt zum Tabellenführer der Bayernliga Süd erfolgte Philipp Walter zufolge über dessen Trainer Alper Kayabunar, der dereinst für Grüne Heide gespielt habe.

Jürgen Glasner nach Dietersheim, Thomas Niggl nach Garching

„Für die Jungs und auch für unsere Vorstandschaft, wo die meisten Blauen sind, ist dieses Spiel ein echtes Highlight“, freut sich der Manager. Personell hat sein Club in der Winterpause in Jürgen Glasner und Thomas Niggl zwei erfahrene und langjährige Leistungsträger verloren. Der Erstgenannte hat sich dem Kreisklassisten SV Dietersheim angeschlossen. Derweil ist Thomas Niggl – er kam diese Saison auf 14 Einsätze und drei Tore für Grüne Heide – zu seinem Heimatclub VfR Garching zurückgekehrt.

Demgegenüber stehen keine externe Verstärkungen. „Wir wollen diese Abgänge intern auffangen“, sagt Philipp Walter. Mit Blick auf die Tabelle, in der sein Team „irgendwo im Nirgendwo“ stehe, gehe es in der restlichen Saison ohnehin vor allem darum, dass die Mannschaft sich weiter entwickle, so der Teammanager. „Denn nach oben wird nichts mehr gehen und nach unten wird hoffentlich auch nichts passieren.“ (ps)