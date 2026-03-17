Trainerwechsel bei Düren 77 III – Nachfolger im Sommer gesucht

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Beim FC Düren 77 wird es zur neuen Saison eine Veränderung auf der Trainerposition der dritten Mannschaft geben. Trainer Alexander Dick hat den Vorstand darüber informiert, dass er sein Amt zum Ende der laufenden Saison aus privaten und persönlichen Gründen niederlegen wird. Künftig möchte er sich sportlich ausschließlich auf seine Tätigkeit als Jugendtrainer konzentrieren.

Der Vorstand des FC Düren 77 bedauert diese Entscheidung sehr, hat jedoch vollstes Verständnis für die Beweggründe und bedankt sich bereits jetzt für das engagierte Wirken von Alexander Dick im Seniorenbereich des Vereins. Gleichzeitig freut sich der Verein, dass er dem FC Düren weiterhin im Jugendbereich erhalten bleibt.

Die aktuelle dritte Mannschaft, die in der Saison 2026/2027 als 2. Mannschaft des FC Düren 77 gemeldet werden soll, spielt derzeit in der Kreisliga C und hat weiterhin die Möglichkeit, den Aufstieg in die Kreisliga B zu erreichen. Unabhängig vom sportlichen Ausgang hat die Besetzung der Trainerposition für die kommende Spielzeit für den Vorstand höchste Priorität.