Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Trainer Giuliano Tondo tritt nach vier Jahren beim TSV Auerbach zurück. – Foto: Thorsten Gutschalk - Archiv
Trainerwechsel bei der TSV Auerbach: Tondo tritt zurück
Trainer Giuliano Tondo hat nach vier Jahren bei Gruppenligist TSV Auerbach überraschend seinen Rücktritt erklärt +++ Sein Nachfolger ist im Weiherhausstadion bestens bekannt
Paukenschlag in der Gruppenliga: Giuliano Tondo ist nicht mehr Trainer bei der TSV Auerbach. Der 38-Jährige ist in dieser Woche gemeinsam mit seinem Co-Trainer Deniz Dogan zurückgetreten. Das gab Aiad Al-Jumaili, der Sportliche Leiter der TSV, bekannt. Als Tondo im Sommer 2021 zur TSV kam, spielte sie in der Kreisoberliga. In seinem ersten Jahr stiegen die Rot-Weißen in die Gruppenliga auf, in der sie sich mittlerweile etabliert haben. „Unter Giuliano ging es bei uns langfristig bergauf“, weiß auch Al-Jumaili – und fügt hinzu: „Es ist auch Giulianos Verdienst, dass er junge Spieler im Mannschaftsverbund entwickelt hat, die später in höhere Ligen gewechselt sind.“
Einen Nachfolger haben die TSV-Verantwortlichen bereits präsentiert. Der Neue ist im Bensheimer Weiherhausstadion, der gemeinsamen Heimat des FC 07 und der TSV Auerbach, als andere als unbekannt.