Trainerwechsel bei der TSV Auerbach: Tondo tritt zurück

Paukenschlag in der Gruppenliga: Giuliano Tondo ist nicht mehr Trainer bei der TSV Auerbach. Der 38-Jährige ist in dieser Woche gemeinsam mit seinem Co-Trainer Deniz Dogan zurückgetreten. Das gab Aiad Al-Jumaili, der Sportliche Leiter der TSV, bekannt. Als Tondo im Sommer 2021 zur TSV kam, spielte sie in der Kreisoberliga. In seinem ersten Jahr stiegen die Rot-Weißen in die Gruppenliga auf, in der sie sich mittlerweile etabliert haben. „Unter Giuliano ging es bei uns langfristig bergauf“, weiß auch Al-Jumaili – und fügt hinzu: „Es ist auch Giulianos Verdienst, dass er junge Spieler im Mannschaftsverbund entwickelt hat, die später in höhere Ligen gewechselt sind.“

Einen Nachfolger haben die TSV-Verantwortlichen bereits präsentiert. Der Neue ist im Bensheimer Weiherhausstadion, der gemeinsamen Heimat des FC 07 und der TSV Auerbach, als andere als unbekannt.