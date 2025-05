Trainerwechsel bei der TSG Wilhelmshöhe

Die Entscheidung folgt offenbar auf die jüngsten sportlichen Ergebnisse, blieb jedoch in der uns vorliegenden Mitteilung ohne nähere Begründung.

Von jetzt an übernimmt Manuel Viehmann die Verantwortung. Der spielende Co-Trainer rückt damit an die Spitze des Trainerteams und soll die Mannschaft durch die verbleibenden Saisonspiele führen. Mit der internen Lösung setzt die TSG auf Kontinuität – Viehmann kennt Team und Umfeld gut und wird nun vor allem in der Kommunikation und taktischen Ausrichtung noch stärker gefordert sein.