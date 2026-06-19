Trainerwechsel bei der SpVgg Thalkirchen:

Bei der 1. Herrenmannschaft der SpVgg Thalkirchen steht ein bedeutender Wechsel auf der Trainerbank an. Nach engagierter und erfolgreicher Arbeit verabschiedet sich das Trainerteam um Leo Fleischer und Max Glaw und übergibt die Verantwortung an den neuen Cheftrainer Franz „Fossi“ Forstner.

Mit großem Einsatz, Leidenschaft und Fachkompetenz haben Leo Fleischer und Max Glaw die Entwicklung der ersten Mannschaft in der vergangenen Saison maßgeblich geprägt. Unter ihrer Leitung konnte sich das Team sowohl sportlich als auch taktisch weiterentwickeln.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit, die investierte Zeit und das große Engagement. Leo Fleischer und Max Glaw hinterlassen eine stabile Basis, auf der nun weiter aufgebaut werden kann. Die SpVgg Thalkirchen wünscht beiden für die Zukunft – sowohl sportlich als auch privat – alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Willkommen Franz „Fossi“ Forstner

Der Verein zeigt sich überzeugt, mit „Fossi“ die richtige Wahl getroffen zu haben, um die positive Entwicklung der Mannschaft fortzusetzen und die jungen Spieler aus der starken Ajugend zu integrieren. Ziel ist es, gemeinsam die kommenden sportlichen Herausforderungen erfolgreich zu meistern und die Mannschaft weiter nach vorne zu bringen. Der Verein zeigt sich überzeugt, mit Forstner die passende Wahl getroffen zu haben. „Wir freuen uns, dass wir mit Fossi einen Trainer gewinnen konnten, der frische Impulse mitbringt und unsere Mannschaft weiterentwickeln kann“, so die Abteilungsleitung.

Blick nach vorne

Mit dem Wechsel auf der Trainerposition beginnt bei der SpVgg Thalkirchen ein neues Kapitel. Während der Verein dankbar auf die vergangene Saison zurückblickt, richtet sich der Fokus nun klar auf die Zukunft.

Die gesamte SpVgg Thalkirchen heißt Fossi herzlich willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit sowie eine spannende kommende Saison.