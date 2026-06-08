Trainerwechsel bei der SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim

Bei der SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim steht zur kommenden Saison ein Wechsel auf der Trainerbank an. Philipp Spinner, der aktuell gemeinsam mit Stefan Bartsch die Herrenmannschaft betreut, wird sein Traineramt nach Saisonende aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellen.
Spinner ist seit vielen Jahren eng mit der SpVg verbunden. Bereits zur Saison 2017/18 schloss er sich dem Verein als Spieler an und wurde schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Vereinslebens. Seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte er ab der Saison 2021/22, als er die damalige Damenmannschaft übernahm.
Seit der Spielzeit 2023/24 bildet er gemeinsam mit Stefan Bartsch das Trainerduo der Herrenmannschaft. Unter ihrer Leitung etablierte sich das Team konstant im sicheren oberen Mittelfeld der Kreisliga B.
Nun hat sich Spinner entschieden, zum Ende der laufenden Saison einen Schlussstrich unter seine Trainertätigkeit zu ziehen. Dem Verein bleibt er jedoch verbunden: Auch künftig wird er die Mannschaft als treuer Fan begleiten.
Die SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim bedankt sich schon jetzt herzlich bei Philipp für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und seine langjährige Verbundenheit zum Verein.
Gleichzeitig stellt der Verein die Weichen für die Zukunft: Thomas Schmitz wird zur neuen Saison Teil des Trainerteams der Herrenmannschaft. Schmitz kommt mit viel Rückenwind aus der vereinseigenen Jugendabteilung, nachdem er die A-Jugend in dieser Saison ungeschlagen zur Kreismeisterschaft geführt hat.
Aufgrund der Zukunftsausrichtung des Vereins, den eingeschlagenen Weg konsequent mit Spielern aus der eigenen Jugend fortzusetzen, ist Thomas Schmitz die perfekte Wahl.
Ziel ist es, den eigenen Talenten eine feste sportliche Perspektive im Seniorenbereich zu bieten und die Identifikation mit dem Verein weiter zu stärken. Dieser nachhaltige Weg sichert nicht nur die sportliche Qualität, sondern bewahrt auch den familiären Charakter des Vereins.
Komplettiert wird das neue Trainerteam durch Lukas Holtermann, der die Mannschaft ebenfalls unterstützen und zusätzliche Impulse setzen wird.
Die SpVg blickt mit Vorfreude auf die neue Konstellation und ist überzeugt, mit dem neuen Trainerteam gut für die kommenden Aufgaben aufgestellt zu sein.