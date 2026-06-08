Trainerwechsel bei der SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim von Stefan Bartsch · Heute, 07:23 Uhr · 0 Leser

Der "alte" Philipp Spinner und der "neue"Thomas Schmitz – Foto: S.B.

Philipp Spinner verabschiedet sich zum Saisonende Bei der SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim steht zur kommenden Saison ein Wechsel auf der Trainerbank an. Philipp Spinner, der aktuell gemeinsam mit Stefan Bartsch die Herrenmannschaft betreut, wird sein Traineramt nach Saisonende aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellen. Spinner ist seit vielen Jahren eng mit der SpVg verbunden. Bereits zur Saison 2017/18 schloss er sich dem Verein als Spieler an und wurde schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Vereinslebens. Seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte er ab der Saison 2021/22, als er die damalige Damenmannschaft übernahm.

Seit der Spielzeit 2023/24 bildet er gemeinsam mit Stefan Bartsch das Trainerduo der Herrenmannschaft. Unter ihrer Leitung etablierte sich das Team konstant im sicheren oberen Mittelfeld der Kreisliga B. Nun hat sich Spinner entschieden, zum Ende der laufenden Saison einen Schlussstrich unter seine Trainertätigkeit zu ziehen. Dem Verein bleibt er jedoch verbunden: Auch künftig wird er die Mannschaft als treuer Fan begleiten.