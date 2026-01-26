– Foto: Sascha Köppen

Trainerwechsel bei der Spvg. Gaste-Hasbergen zur neuen Saison Kreisklassist setzt im Sommer auf neue Impulse – Abschied nach dreijähriger Zusammenarbeit

Bei der Spielvereinigung Gaste-Hasbergen stehen im Herrenfußball zur Saison 2026/27 personelle und strukturelle Veränderungen an. In diesem Zuge wird auch die Trainerposition der 1. Herrenmannschaft neu besetzt. Der Verein aus der 1. Kreisklasse Osnabrück Mitte (C) hat sich dazu entschieden, im Sommer einen Schnitt vorzunehmen und den sportlichen Bereich neu auszurichten.

Rückblick auf die Amtszeit von Ralf Krons Ralf Krons übernahm die Mannschaft in der Winterpause der Saison 2022/23 unter schwierigen Voraussetzungen. Das Team steckte tief im Tabellenkeller der Kreisliga, der Klassenerhalt war zu diesem Zeitpunkt kaum realistisch. Dennoch gelang es Krons, die Leistungen in der Rückrunde zu stabilisieren und die Basis für einen geordneten Neustart in der Kreisklasse zu legen. In den darauffolgenden beiden Spielzeiten entwickelte sich die Mannschaft kontinuierlich weiter. Die Spielvereinigung spielte jeweils im oberen Tabellendrittel mit und schloss die Saisons auf den Plätzen drei und vier ab. Auch in der laufenden Spielzeit war das Ziel formuliert, erneut oben anzugreifen.

Verletzungspech bremst sportliche Ambitionen Ein enger personeller Kader und mehrere Verletzungen vor der Winterpause verhinderten jedoch, dass der Anschluss an die Aufstiegsplätze dauerhaft gehalten werden konnte. Die sportliche Ausgangslage erschwerte damit eine erneute ernsthafte Aufstiegsambition, obwohl die Mannschaft weiterhin konkurrenzfähig blieb. Einvernehmliche Entscheidung für einen Neuanfang Nach intensiven Gesprächen zwischen Vereinsführung und Trainer einigten sich beide Seiten darauf, den gemeinsamen Weg im Sommer zu beenden. Der Verein möchte im Rahmen einer strukturellen Veränderung neue Impulse setzen und wird die Trainerposition zur kommenden Saison neu vergeben. Entsprechende Gespräche laufen bereits, konkrete Ergebnisse gibt es derzeit jedoch noch nicht.