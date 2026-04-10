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Trainerwechsel bei der SGM Tannheim/Aitrach
Ein Duo übernimmt bis zum Saisonende, auch der neue Trainer zur kommenden Saison steht schon fest
Bei der SGM Tannheim/Aitrach kommt es nach einer zuletzt schwierigeren Phase zu einer Veränderung auf der Trainerbank. Carlo Werner, der die Mannschaft erst zu Beginn dieser Saison übernommen hatte, ist ab sofort nicht mehr Trainer bei der SGM. Der Verein teilte dazu mit: „Carlo Werner, der die Mannschaft vor allem in der Vorrunde erfolgreich betreut hat, gibt sein Amt ab.“
Die SGM steht aktuell mit 35 Punkten auf Platz sechs der Kreisliga A3 Oberschwaben. In der Vorrunde hatte sich die Mannschaft wie vom Verein erhofft in den oberen Tabellenregionen festgesetzt.
In der Rückrunde lief es jedoch deutlich holpriger. Aus fünf Spielen nach der Winterpause sprang nur ein Sieg heraus, zuletzt ein 2:1 gegen den SV Sulmetingen II. Als Grund nennt der Verein vor allem personelle Probleme: „In der Rückrunde gestaltete sich die Situation jedoch zunehmend schwieriger. Eine langanhaltende Verletzungs- und Krankheitswelle innerhalb der Mannschaft erschwerte die Trainingsarbeit sowie die sportliche Entwicklung. Dennoch steht die SGM weiterhin gut da und befindet sich nach wie vor in einer aussichtsreichen Tabellenposition.“
Folgendes teilte de SGM Tannheim/Aitrach außderdem zu Trennung mit: „Der Trainerwechsel erfolgt im beiderseitigen Einvernehmen. Carlo Werner möchte sich künftig verstärkt seinem Privatleben widmen, insbesondere seinem Nachwuchs, den er während der laufenden Saison bekommen hat. Die SGM gratuliert ihm dazu herzlich und bedankt sich für sein Engagement sowie seine geleistete Arbeit.“
Auch die Zukunft ist bereits geregelt. „Zur kommenden Saison wird mit Daniele Rodia aus Gutenzell ein neues Kapitel aufgeschlagen. Um den Übergang strukturiert und erfolgreich zu gestalten, übernehmen für die verbleibenden neun Spiele Hubert Villinger und Dominik Schäfer gemeinsam die Betreuung der Mannschaft.“
Zum Abschluss formuliert der Verein noch einmal seinen Dank: „Die SGM Tannheim/Aitrach bedankt sich nochmals ausdrücklich bei Carlo Werner für seinen Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren Lebensweg – vor allem im privaten Bereich – alles Gute und viel Glück.“
Am kommenden Sonntag empfängt die SGM nun um 15 Uhr die SF Schwendi.