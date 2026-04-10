Trainerwechsel bei der SGM Tannheim/Aitrach

Die SGM steht aktuell mit 35 Punkten auf Platz sechs der Kreisliga A3 Oberschwaben. In der Vorrunde hatte sich die Mannschaft wie vom Verein erhofft in den oberen Tabellenregionen festgesetzt.

In der Rückrunde lief es jedoch deutlich holpriger. Aus fünf Spielen nach der Winterpause sprang nur ein Sieg heraus, zuletzt ein 2:1 gegen den SV Sulmetingen II. Als Grund nennt der Verein vor allem personelle Probleme: „In der Rückrunde gestaltete sich die Situation jedoch zunehmend schwieriger. Eine langanhaltende Verletzungs- und Krankheitswelle innerhalb der Mannschaft erschwerte die Trainingsarbeit sowie die sportliche Entwicklung. Dennoch steht die SGM weiterhin gut da und befindet sich nach wie vor in einer aussichtsreichen Tabellenposition.“