Trainerwechsel bei der SG Werratal: Neuer Impuls im Abstiegskampf

– Foto: SG Werratal Instagram

Die SG Werratal reagiert auf die sportliche Talfahrt und zieht die Reißleine: Trainer Mathias Weise ist nicht länger im Amt. Eine interne Nachfolgelösung soll nun frischen Schwung in den Abstiegskampf bringen.

Die SG Werratal hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von ihrem bisherigen Trainer Mathias Weise getrennt. Wie der Bezirksligist in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab, sei die Entscheidung nach intensiven internen Gesprächen und einer umfassenden Analyse der aktuellen Situation gefallen.

Ausschlaggebend für den Schritt waren vor allem die zuletzt ausbleibenden Ergebnisse, die hinter den Erwartungen des Vereins zurückblieben. Der Vorstand sieht daher die Notwendigkeit, der Mannschaft neue Impulse zu geben, um das erklärte Ziel vom Klassenerhalt weiterhin erreichen zu können.

Gleichzeitig betont der Verein ausdrücklich, dass die Trennung keine Abwertung der Arbeit von Weise darstelle. Der scheidende Trainer habe die Mannschaft mit großem Engagement, Leidenschaft und Einsatz geprägt. Für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg wünscht ihm der Klub alles Gute.

Eine externe Lösung wird es zunächst nicht geben. Stattdessen setzt die SG Werratal auf eine Lösung aus den eigenen Reihen: Marc Glatter übernimmt ab sofort als Spielertrainer die Verantwortung für die erste Mannschaft. Unterstützt wird er dabei von den beiden Co-Trainern Henning Meyer und Marcus Gutheil.

Mit dieser internen Konstellation hofft der Verein, kurzfristig Stabilität zu gewinnen und im Saisonendspurt die nötigen Punkte für den Ligaverbleib einzufahren.