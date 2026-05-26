Trainerwechsel bei der SG Obermeiser/Westuffeln von Tim Rüddenklau · Gestern, 23:05 Uhr · 0 Leser

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Christian Schäfer & Fabian Klinter übernehmen zur Saison 2026/2027 von Xhabir Havolli Bei der SG Obermeiser/Westuffeln gibt es zur kommenden Saison eine Veränderung auf der Trainerposition. Nach drei Jahren, in denen die Mannschaft von Xhabir Havolli trainiert wurde, wird mit Christian Schäfer und Fabian Klinter künftig erstmals ein Duo den langjährigen Kreisoberligisten verantworten.

Der Trainerwechsel ist das Ergebnis von sehr offenen und vertrauensvollen Gesprächen zwischen Havolli und der Leitung der Sparte Fußball bei der SG, die in den letzten Wochen stattgefunden haben. Beide Seiten sind der Überzeugung, dass für die Mannschaft im Sommer ein guter Zeitpunkt für den anstehenden Schritt gekommen ist.





„Der gesamte Verein und auch ich persönlich sind Xhabir zu großem Dank verpflichtet. Er hat den Trainerjob drei Jahre lang mit einer beispiellosen Leidenschaft ausgefüllt. Insbesondere seine Debütsaison, die die Punktbeste seit über einem Jahrzehnt war, und auch die nun endende Saison 25/26, in der wir erstmals den Torschützenkönig der Kreisoberliga stellen, bleiben sportlich in Erinnerung. In erster Linie ist Xhabir aber einfach ein wunderbarer Mensch, der uns fehlen wird und der jederzeit bei der SGOW willkommen ist“, so Spartenleiter Tim Rüddenklau.