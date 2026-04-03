Trainerwechsel bei der SG Neukirchen/Röllshausen

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Bei der SG Neukirchen/Röllshausen kommt es zur neuen Saison zu einem Wechsel auf der Trainerbank. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, legt Coach Nils Palatinus sein Amt auf eigenen Wunsch nieder. Als Nachfolger präsentiert die SG Christoph Weidemeyer, der damit „wieder zurück nach Neukirchen“ kehrt.

Die Verantwortlichen verbinden mit dem neuen Mann an der Seitenlinie klare Erwartungen. Weidemeyer passe „mit seiner Akribie und Expertise sowie dem Umgang mit jungen Spielern“ ideal zum eingeschlagenen Weg, heißt es in der Mitteilung. Zugleich bedankt sich der Klub ausdrücklich bei Palatinus für dessen Arbeit: „Vielen Dank Pala“, schreibt die SG.

Mit der frühzeitigen Entscheidung erhält der Verein schon vor der neuen Spielzeit Planungssicherheit – und kann die kommenden Monate nutzen, um die sportliche Ausrichtung unter der künftigen Leitung weiter zu schärfen.