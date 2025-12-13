Trainerwechsel bei der Mannschaft aus der Landesliga

Wie in jedem Jahr haben Verein und Trainer zum Saisonende die sportliche Entwicklung analysiert und gemeinsam den Blick auf 2026 gerichtet. In diesen vertrauensvollen Gesprächen wurde deutlich, dass beide Seiten trotz großen Engagements und hoher Identifikation unterschiedliche Prioritäten setzen müssen.

„Wir haben gemeinsam intensiv die letzten Monate gearbeitet und viel Herzblut in den VfL investiert. Gleichzeitig haben wir festgestellt dass ein paar entscheidende Prozentpunkte fehlen“, erklärt Thomas Dietsche (Sportliche Leitung).

Cheftrainer Maik Schütt betont, dass insbesondere seine gewachsenen beruflichen Anforderungen außerhalb des Fußballs in den vergangenen Monaten viel Kraft gekostet haben und dies auch im kommenden Jahr weiter so anhalten wird. „Mir fällt die Entscheidung nicht leicht – der VfL liegt mir seit meiner ersten Amtszeit hier sehr am Herzen. Aber ich bin mir und dem Verein zu Ehrlichkeit verpflichtet und die Mannschaft und der Verein brauchen jetzt einen Cheftrainer, der dem Team 100 Prozent Energie und Aufmerksamkeit geben kann. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen und bei der Mannschaft für die gemeinsame Zeit und wünsche dem Verein nur das Beste."