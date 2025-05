Trainerwechsel bei der KSV-Reserve – erneuter Nichtantritt der SG H/U

Mit dem Sieg gegen den KSV Hessen II im Rücken reist der FSV Dörnberg voller Selbstvertrauen nach Flieden. Die Mannschaft von Robert Franke hat sich im Saisonendspurt stabilisiert und peilt in einem richtungsweisenden Auswärtsspiel den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt an. Flieden muss seinerseits punkten, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten.

Bronnzell bleibt unter Zugzwang