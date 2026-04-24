Trainerwechsel bei der FSG-Reserve Herbener hört im Sommer auf von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Bei der FSG Gudensberg II werden zur kommenden Saison neue Wege eingeschlagen. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilt, wird Rene Herbener seine Tätigkeit als Trainer der zweiten Mannschaft zum Ende der Saison 2025/26 beenden. Als Gründe nennt die FSG berufliche Belastungen sowie terminliche Überschneidungen mit Herbener Tätigkeit im Vorstand.

Damit endet im Sommer eine Phase, in der Herbener nach Einschätzung des Vereins wichtige Grundlagen gelegt hat. „Im Namen der gesamten FSG Gudensberg und des Vorstands bedanke ich mich herzlich bei Rene für seine engagierte Arbeit als Trainer unserer Reserve“, wird Jens Siebert, Sportlicher Leiter der FSG, in der Mitteilung zitiert. Coach bleibt in anderer Funktion Siebert verweist dabei ausdrücklich auf die besondere Belastung, der Herbener in den vergangenen Monaten ausgesetzt gewesen sei. Die Kombination aus Trainertätigkeit, Vorstandsarbeit und Schichtdienst sei „eine große Herausforderung“ gewesen. „Umso höher ist seine Leistung zu bewerten: Er hat es geschafft, unsere Reserveteams zu stabilisieren und wieder enger in die Strukturen der FSG zu integrieren“, erklärt Siebert.

Ganz verloren geht Herbener dem Verein allerdings nicht. Im Gegenteil: Durch das Ende seiner Trainertätigkeit soll wieder mehr Raum für die Arbeit im Vorstand entstehen. „Gleichzeitig freue ich mich, dass Rene künftig wieder mehr Zeit für die gemeinsame Vorstandsarbeit haben wird“, sagt Siebert. Nachfolge geregelt Die Nachfolge ist bereits geregelt. Patrick Hyner und Jenny Funke übernehmen künftig als neues Trainerteam die Verantwortung für die Reservemannschaften. Der Wechsel sei ursprünglich nicht geplant gewesen, betont Siebert. Nach der Entscheidung habe man jedoch schnell reagiert und intensive Gespräche geführt.