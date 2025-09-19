Trainerwechsel bei der FG 2010 WRZ

Nach einem holprigen Saisonstart in der Kreisliga A1 Bodensee haben Cheftrainer Roman Hanser und Co-Trainer Marius Mayer ihre Ämter bei der FG 2010 WRZ niedergelegt. Bis zur Winterpause übernimmt Moritz Fäßler als Spielertrainer die Verantwortung.

„Die letzten Wochen waren sportlich herausfordernd, und nach reiflicher Überlegung haben sich unsere Trainer entschieden, ihre Ämter niederzulegen. Damit wollen sie der Mannschaft die Chance geben, neue Impulse zu erhalten und frische Energie zu schöpfen“, erklärte die Vorstandschaft der FG WRZ in einer Mitteilung.

Nach fünf Spielen in der laufenden Saison belegt die FG 2010 WRZ Rang zwölf in der Kreisliga A1 Bodensee. Mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 8:11 steht die Mannschaft im unteren Tabellendrittel. Zuletzt setzte es inklusive des Bezirkspokals drei Niederlagen in Folge.

Roman Hanser, seit der Saison 2020/21 Trainer der FG und zuvor viele Jahre als Spieler aktiv, prägte den Verein in den vergangenen Jahren maßgeblich. Ihm zur Seite stand seit der Spielzeit 2022/23 Marius Mayer als Co-Trainer.

Fäßler übernimmt Verantwortung

Die Verantwortlichen reagierten mit einer internen Lösung. „Bis zur Winterpause wird Moritz Fäßler als Spielertrainer die Verantwortung übernehmen. Mit seiner Erfahrung und Nähe zum Team wollen wir Stabilität schaffen und gleichzeitig den Blick nach vorne richten.“

Fäßler, 34 Jahre alt, kam erst zur Saison 2024/25 zur FG WRZ. Zuvor war er lange Zeit beim Verbandsligisten TSV Berg aktiv und gilt als erfahrener Spieler mit Führungsqualitäten. Nun soll er die Mannschaft auf Kurs bringen und kurzfristig Stabilität gewährleisten.

Blick in die Zukunft

Die Vereinsführung betonte, dass es sich um eine Übergangslösung handelt: „Für die Rückrunde ist die FG auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, der gemeinsam mit unserer Mannschaft den eingeschlagenen Weg weitergeht und neue Motivation entfachen wird. Wir sind überzeugt: In dieser Situation steckt auch eine große Chance – für Zusammenhalt, Entwicklung und einen frischen Start. Gemeinsam mit unseren Spielern, Mitgliedern und Fans wollen wir in den kommenden Wochen alles geben und geschlossen in die Zukunft blicken.“

Schlüsselspiel am Sonntag

Bereits am kommenden Sonntag hat die FG WRZ erneut die Möglichkeit den zweiten Saisonsieg einzfahren. Um 13 Uhr tritt die Mannschaft beim TSV Eschach II an. Der Tabellennachbar liegt mit drei Zählern mehr einen Platz vor der FG.



