TRAINERWECHSEL BEI DER 3. MANNSCHAFT DES SC SPELLE-VENHAUS

Seit Sommer 2018 ist Sven Korb Trainer der ‚Fitten Dritten‘. Bereits vor Beginn der Saison 2022/23 teilte Sven der Mannschaft mit, dass dies seine letzte Saison als Mannschaftstrainer sein werde. Aus zeitlichen Gründen wird er zum Saisonende sein Amt niederlegen.

Wir blicken auf erfolgreiche Jahre zurück, in denen Sven durch seine Erfahrung die Mannschaft stets weiterentwickelt und gefördert hat. In den letzten Jahren ist der Fußball in der Dritten attraktiver und dynamischer geworden. So konnten einige Jugendspieler in der Dritten im Seniorenbereich des Speller Fußballs Fuß fassen. In der vergangenen Saison spielte die Mannschaft unter anderem um den Aufstieg in die Kreisliga mit.

Sowohl der Sportverein als auch die gesamte Mannschaft bedankt sich bereits an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und hofft auf eine erfolgreiche Rückrunde. Derzeit belegt die dritte Mannschaft des SCSV den zweiten Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse Emsland Süd.

Nachfolger bereits gefunden!