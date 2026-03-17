Trainerwechsel bei der 1. Frauenmannschaft der TSG Ahlten

Bildquelle: TSG Ahlten

Erfolgreiche Jahre und Blick nach vorne: Die 1. Frauenmannschaft der TSG Ahlten steht vor einem personellen Wechsel auf der Trainerposition.

Nach drei Jahren an der Seitenlinie wird Aytac sein Amt als Trainer der TSG Ahlten zum Ende der laufenden Saison niederlegen. Unter seiner Leitung erzielte das Team unter anderem den Aufstieg in die Landesliga. Aktuell belegt die Mannschaft mit 13 Spielen, vier Siegen, einem Unentschieden und sechs Niederlagen 13 Punkte und rangiert damit auf dem achten Tabellenplatz.

Neben den Erfolgen auf dem Platz hebt der Verein die kontinuierliche Teamentwicklung hervor: Die Spielerinnen wuchsen sowohl sportlich als auch als Mannschaft zusammen.