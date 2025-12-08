Trainerwechsel bei den Sportfreunden Sahlenburg

Die Sportfreunde Sahlenburg stellen sich auf der Trainerposition neu auf. Mejzel Juseinov gibt sein Amt ab. Auch Co-Trainer Manni Zierott fungiert nicht mehr im Trainerteam.

Aufsteiger Sahlenburg wird ohne Mejzel Juseinov in die Rückrunde gehen. "Nach intensiven Gesprächen und sorgfältiger Abwägung habe ich mich dazu entschieden mein Amt als Trainer der Sportfreunde Sahlenburg zur Winterpause niederzulegen", so Juseinov.

"Auf menschlicher und struktureller Ebene haben wir in dieser Zeit nicht in dem Maße zueinander gefunden, wie es für eine erfolgreiche Weiterentwicklung notwendig gewesen wäre", berichtet der Coach auf den Social-Media Kanälen des Vereins. Er bedankt sich für viele schöne Momente mit engagierten Spielern, Verantwortlichen und Unterstützern und möchte den Weg freimachen für neue Impulse. Neben Juseinov wird auch Co-Trainer Manni Zierott sein Amt aufgeben, soll dem Verein aber erhalten bleiben.