Trainerwechsel bei den "kleinen" Preußen Nach über fünf Jahren auf der Kommandobrücke des FSV Preußen Bad Langensalza II wird Christian Maroldt mit sofortiger Wirkung seinen Posten räumen.

Nach der 0:7-Heimpleite vom Wochenende wurde in Gesprächen mit der Mannschaft und dem Trainergespann die Situation analysiert und von den Verantwortlichen die Entscheidung getroffen, dass man in veränderter Formation auf der Trainerbank weitermachen wird. Mit Rene Zollitsch seht der Nachfolger bereits fest.

Der 52-jährige Rene Zollitsch war zuletzt Trainer beim Kreisligisten FSV 90 Henningsleben. Der beruflich im Rettungsdienst tätige C-Lizenzinhaber war bereits einige Jahre im Nachwuchsbereich des FSVP, unter anderem für die A-Jugend tätig und kennt einige seiner jetzigen Jungs bereits. Die letzten zwei Jahre trainierte er seinen Heimatverein in Henningsleben. Unterstützt wird er als Co-Trainer von Georg Hildebrandt, Ur-Preuße und unumstritten in der Zweiten.

"Wir wünschen den beiden einen guten Start im Training und beim Auftaktspiel am Samstag beim SV Einheit Worbis. Wir danken Christian Maroldt und Andreas Freytag außerordentlich für die geleistete Arbeit und das überdurchschnittliche Engagement in ihrer über fünfjährigen Amtszeit", so der Verein in der Mitteilung.