Trainerwechsel bei Bawinkel von E. L. · Heute, 06:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bawinkel

Die zweite Herrenmannschaft startet mit einem neuen Trainerteam in die Saison. Johannes Bruns übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Bruns ist im Verein kein Unbekannter und vielen noch als wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft in bester Erinnerung. An seiner Seite wird künftig Simon Rosen als Co-Trainer arbeiten. Auch Rosen kennt das Vereinsumfeld bestens und bringt seine Erfahrung aus seiner Zeit in der ersten Herrenmannschaft mit ein.

Mit Johannes Bruns und Simon Rosen steht damit ein eingespieltes Trainerduo an der Seitenlinie. Gemeinsam wollen sie die Mannschaft weiterentwickeln und das erklärte Ziel erreichen: den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse. ➡️ Emco-Kreispokals - Der Sonntag

Der Verein wünscht beiden einen erfolgreichen Start und viel Erfolg für die bevorstehende Saison. Zum Abschluss richtet der Verein seinen Dank an Daniel Gerdes. Er übernahm die Mannschaft zur Saison 2025/26 und führte sie direkt zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Zum Beginn der Vorbereitung stellte Gerdes sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung. Vielen Dank, Daniel, für deinen Einsatz und die geleistete Arbeit. Für die Zukunft wünschen wir dir alles Gute.

– Foto: Elin Fotodesign