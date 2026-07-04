Trainerwechsel bei Amateure, Wernitz verlässt Brandenburg 03

– Foto: Frank Arlinghaus

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Die Berliner Amateure haben einen Trainerwechsel vollzogen. Zur kommenden Saison übernimmt Fabian Pahl an der Seitenlinie. Der 32-Jährige, der zuletzt die U19 des Vereins betreute, folgt auf Edgar Döring , der nach zehn Jahren abtritt.

Trainer Sascha Wernitz verlässt den FC Brandenburg 03. Das gab der 44-Jährige via FuPa bekannt. Wernitz übernahm das Amt vor einem Jahr, konnte den Abstieg aus der Bezirksliga nicht verhindern.

03.07. +++ Lichtenberg holt Talent von Croatia

Lichtenberg 47 hat einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Vom Oberliga-Absteiger Croatia Berlin wechselt Dorian Kenfack ins Zoschke. Der 20-Jährige, der bei Hertha 03 und Babelsberg ausgebildet wurde, stieg mit Croatia zunächst in die Oberliga auf und in diesem Sommer schließlich wieder in die Berlin-Liga ab. Dabei bestritt er 48 Partien.

03.07. +++ Füchse befördern Talent

Die Füchse haben mit Mohamed Hassoun erneut einen Spieler aus der eigenen U19 ins Oberliga-Team berufen. Der Verteidiger bestritt in der abgelaufenen Spielzeit 30 Partien und gehörte damit zum Stammpersonal der A-Junioren.

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