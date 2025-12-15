Trainerwechsel bei Alemannia Mariadorf: Mirko Braun hört auf, Nachfolger steht fest

Beim Fußball-Bezirksligisten wird in der Winterpause alles auf links gedreht. Der Sportliche Leiter muss gehen.

Zur Winterpause gibt es bei Alemannia Mariadorf wichtige Veränderungen rund um die Erste Mannschaft. Trainer Mirko Braun hat seinen Rücktritt zum Ende der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier, erklärt. Das gab der Verein am Montagmittag bekannt.

In sicheres Fahrwasser geführt

Braun hatte das Team in einer schwierigen Phase übernommen und führte es in der vergangenen Saison souverän zum Klassenerhalt. Auch in der laufenden Spielzeit arbeitete der 56-Jährige aufgrund von Verletzungen und Ausfällen wichtiger Spieler unter erschwerten Bedingungen, dennoch überwintert die Alemannia auf Rang sieben.

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Marcel Herzog übernimmt ab sofort die Verantwortung an der Seitenlinie. Nach einer Auszeit kehrt der 45-jährige Coach, der bereits Stationen bei SG Stolberg, Rhenania Richterich und Sparta Gerderath hatte, mit voller Motivation zurück. „Nach den guten Gesprächen mit dem Vorstand freue ich mich auf die sicherlich intensive Rückrunde mit dem Team und die Arbeit auf dem Platz“, wird Herzog in der Meldung des Vereins zitiert.

Veränderungen gibt es zudem in der Sportlichen Leitung: Sportchef Stephan Hummers wird den Verein ebenfalls nach der Hinrunde verlassen. Der Vorstand entschied sich für eine Trennung, „da man im sportlichen Bereich neue Wege einschlagen möchte“.

