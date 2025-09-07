 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Cedrik Held (l.) brachte Spitenreiter SG Niederbiel vermeintlich einmal mehr auf die Siegerstraße, ehe die Dorlarer um Cedric Peldzius doch noch spät zum 1:1 ausglichen. © Isabel Althof
Trainerwechsel bei A-Ligist Eintracht Wetzlar ohne Effekt

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar bleibt der Traditionsclub weiter punktlos. Spitzenreiter SG Niederbiel lässt Federn, Verfolger FC Werdorf kann daraus kein Kapital schlagen +++

Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat der FC Werdorf, die bislang die treffsicherste Offensive der Spielklasse, am 6. Spieltag zu Hause eine herbe 0:4-Niederlage gegen Steindorf hinnehmen müssen. Spitzenreiter SG Niederbiel ließ beim 1:1 gegen die TSG Dorlar Federn. Der Trainerwechsel bei Eintracht Wetzlar unter der Woche ist derweil verpufft, Blasbach hingegen durfte erstmals jubeln.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

