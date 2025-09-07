Trainerwechsel bei A-Ligist Eintracht Wetzlar ohne Effekt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat der FC Werdorf, die bislang die treffsicherste Offensive der Spielklasse, am 6. Spieltag zu Hause eine herbe 0:4-Niederlage gegen Steindorf hinnehmen müssen. Spitzenreiter SG Niederbiel ließ beim 1:1 gegen die TSG Dorlar Federn. Der Trainerwechsel bei Eintracht Wetzlar unter der Woche ist derweil verpufft, Blasbach hingegen durfte erstmals jubeln.