Trainerwechsel aus gesundheitlichen Gründen

Die SG Wehretal und Cheftrainer Gerd Werner beenden nach nahezu fünf Jahren einvernehmlich die Zusammenarbeit. Aus gesundheitlichen Gründen steht Werner dem Verein nach Angaben der SG künftig nicht mehr zur Verfügung.

Mit dem Abschied verliert der Kreisoberligist nicht nur seinen Trainer, sondern auch einen Spieler, der über Jahre Verantwortung übernommen und die Mannschaft durch unterschiedliche Phasen begleitet hat. Der Verein würdigte Werners Anteil an der Entwicklung der SG Wehretal und wünschte ihm vor allem gesundheitlich „alles Gute“.

Die sportliche Leitung übernehmen vorerst Matthias Achtner, Olaf Axt, Markus Engel und Björn Berger, womit nach Vereinsangaben die Betreuung beider Seniorenmannschaften für die Rückrunde gesichert ist. Zugleich stellte die SG klar, dass es „keine weiteren Veränderungen im Spielerkader“ geben werde, und richtet den Blick auf die Neuzugänge sowie deren möglichen Einfluss auf die Rückrunde.