Trainerwechsel! Aus den eigenen Reihen ...

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Bei der 1. Herrenmannschaft ist die Nachfolge auf der Trainerposition geregelt. Lukas Amelang, bislang Co-Trainer des Teams, übernimmt ab sofort die Rolle des Cheftrainers. Unterstützt wird er weiterhin von Sven Lutterklas, der bisher als Torwarttrainer tätig war und künftig zusätzlich die Funktion des Co-Trainers ausübt.

Beide Trainer sind seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden und bereits länger im Trainerbereich aktiv. Trotz seines Alters von erst 25 Jahren bringt Amelang nach Vereinsangaben bereits umfangreiche Erfahrung als Trainer mit. Der neue Cheftrainer besitzt die C-Lizenz und plant, in naher Zukunft auch die B-Lizenz zu erwerben.

Die Zusage von Amelang und Lutterklas gilt nicht nur für die laufende Spielzeit. Beide haben ihre Unterstützung auch für die kommende Saison zugesagt.