Trainerwechsel am Ende der Saison

– Foto: Klajnszmit

Der SC Niederhone stellt sich auf der Trainerposition neu auf. Wie die HNA berichtete, endet die Zusammenarbeit zwischen dem Fußball-Kreisoberligisten und Trainer Oliver Heeg nach der laufenden Saison 2025/26. Der 39-Jährige hatte das Amt im Sommer 2024 von Michael Bartholmai übernommen.

Heeg führte den SCN in seiner ersten Saison erst am letzten Spieltag zum Klassenerhalt. In der aktuellen Spielzeit gelang eine deutliche Stabilisierung: Mit derzeit 38 Punkten steht Niederhone auf Rang neun der Kreisoberliga Werra-Meißner und hat mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Dennoch wollen die Verantwortlichen zur neuen Saison einen anderen Weg einschlagen.

Die Entscheidung kam für Heeg offenbar nicht überraschungsfrei. Der C-Lizenz-Inhaber akzeptiert den Schritt des Vereins, hätte sich für seine eigene Planung aber eine frühere und klarere Kommunikation gewünscht. Nach eigener Aussage hatte er bereits mit der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 begonnen. Sein Ziel sei es gewesen, Niederhone wieder im oberen Bereich der Kreisoberliga zu etablieren.