Trainerwechsel, Absage und Walking Football

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sportfreunde Lorch

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Neuer Impuls auf der Trainerposition für das Kreisliga B-Team

Nach intensiven Gesprächen und einer gemeinsamen Analyse der aktuellen Situation haben wir in freundlichem Einvernehmen mit unserem bisherigen Trainer Nino Iacovitti beschlossen, zur Rückrunde einen neuen Impuls auf der Trainerposition zu setzen.

Dieser Schritt wurde in enger Abstimmung mit dem Trainerteam, der sportlichen Leitung und dem Vorstand getroffen, um unserer Mannschaft neue Perspektiven zu eröffnen und sie bestmöglich auf die Rückrunde und die kommende Spielzeit vorzubereiten.

Wir danken Nino herzlich für sein großes Engagement und die wertvolle Arbeit, die er in den letzten Jahren für die Sportfreunde Lorch geleistet hat. Unvergessen bleibt dabei die Rückrunde in der Saison 2018/2019, als er gemeinsam mit der 1. Mannschaft den Klassenerhalt am letzten Spieltag sichern konnte.

Hinsichtlich der Nachfolge wird die Vereinsführung Gespräche aufnehmen und zu gegebener Zeit Näheres bekannt geben.