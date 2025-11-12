Trainerwechsel, Absage und Walking Football

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Neuer Impuls auf der Trainerposition für das Kreisliga B-Team
Nach intensiven Gesprächen und einer gemeinsamen Analyse der aktuellen Situation haben wir in freundlichem Einvernehmen mit unserem bisherigen Trainer Nino Iacovitti beschlossen, zur Rückrunde einen neuen Impuls auf der Trainerposition zu setzen.
Dieser Schritt wurde in enger Abstimmung mit dem Trainerteam, der sportlichen Leitung und dem Vorstand getroffen, um unserer Mannschaft neue Perspektiven zu eröffnen und sie bestmöglich auf die Rückrunde und die kommende Spielzeit vorzubereiten.
Wir danken Nino herzlich für sein großes Engagement und die wertvolle Arbeit, die er in den letzten Jahren für die Sportfreunde Lorch geleistet hat. Unvergessen bleibt dabei die Rückrunde in der Saison 2018/2019, als er gemeinsam mit der 1. Mannschaft den Klassenerhalt am letzten Spieltag sichern konnte.
Hinsichtlich der Nachfolge wird die Vereinsführung Gespräche aufnehmen und zu gegebener Zeit Näheres bekannt geben.
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Liebe Walking-Football-Freunde,
wir laden euch herzlich zu unserem Walking Football Freundschaftsturnier in Berneck ein!
Samstag, 18. April 2026 ab 15:00 Uhr Sportgelände der SpVgg Berneck/Zwerenberg
Im Vordergrund steht der Spaß am gemeinsamen Spiel – nicht der Wettbewerb.
Turnierdetails:
• Gespielt wird 5 gegen 5
• Spieldauer: 10 Minuten pro Spiel
• Spielführung: durch einen Spielleiter
• Regeln: nach den WFV Walking Football Regeln
• Tore: Minitore (1,80 m x 0,90 m)
• Spielfeld 40m x 20m
• keine Rangliste oder Pokale – der Teamgeist zählt!
• kein Startgeld
Ihr könnt gerne auch mit zwei Mannschaften teilnehmen.
Anmeldung bis zum 04. April 2026 bei matthias.pakai@bezirk-nsw.de
Bei Rückfragen könnt ihr Euch gerne bei mir melden!
Wir freuen uns auf einen entspannten, sportlichen Nachmittag und darauf, euch in Berneck begrüßen zu dürfen!
Sportliche Grüße
Matthias Pakai (Bezirk Nordschwarzwald) und SpVgg Berneck/Zwerenberg
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Jugendfußball
Die Kinder-Kurzschulung in Mössingen am 13.11. wurde auf Grund der geringen Anmeldezahlen abgesagt.
+++
+++