Trainerwechsel, Abgang und Trainerrücktritt

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerwechsel bei unserer 2. Herrenmannschaft

Im Oktober hat unser bisheriges Gespann aus Cheftrainer Daniel Behrendt und Co-Trainer Michael Krause Vorstand und Mannschaft über ihren sofortigen Rücktritt informiert.

Der FC Marwitz 09 dankt beiden von Herzen für ihr Engagement in knapp anderthalb Jahren und freut sich, dass beide dem Verein erhalten bleiben wollen.

Neuer Trainer (Interim) ist Patrick Pruchnik als Spielertrainer. Mit Robert Much kehrt jetzt in der Funktion des Co-Trainers ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück. Außerdem unterstützt und assistiert den beiden Kapitän Mathias Rockel.

Wir wünschen dem Trio viel Erfolg bei ihrer Mission mit der Mannschaft und danken für die kurzfristige Unterstützung für unseren Verein

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

TSV Wiesenburg

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Danke Jaku! Ein großes Dankeschön möchten wir Florian Jakubowski widmen, der uns seit 1,5 Jahren begleitet hat und seit dem Start beim TSV an unserer Seite war. Vor ein paar Tagen teilte er dem Team mit, dass er sein Traineramt aus verschiedenen Gründen niederlegen wird. Von Anfang an hast du uns motiviert und immer an uns geglaubt. Du hast nicht nur das sportliche Können von vielen verbessert, sondern auch den Teamgeist gestärkt und jeden von uns ein Stück weitergebracht, auf und neben dem Platz. Wir möchten dir von Herzen Danke sagen. Für deinen Einsatz, deine Geduld, deinen Humor und dafür, dass du immer alles für das Team gegeben hast.

Es war eine tolle Zeit mit dir, voller schöner Momente, Siege, aber auch wertvoller Erfahrungen, aus denen wir viel gelernt haben. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit und weiterhin so viel Leidenschaft für den Sport!

Du wirst immer ein Teil unseres Teams beim TSV bleiben. Neben Jaku wird uns auch Maxi zur Rückrunde verlassen.

Als eines der Gründungsmitglieder des TSV gebührt dir ein riesengroßes Dankeschön für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und deinen Beitrag zu unserem Verein. Wir werden dich sehr vermissen, wünschen dir in Halle viel Erfolg und hoffen, dich in ein paar Jahren wieder im TSV-Trikot auf dem Platz zu sehen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++