+++TRAINERWECHSEL 2.HERREN+++

Mit dem Wechsel wird auch Marcel Meyer (36) nach 3 1/2 Jahren sein Amt niederlegen und er möchte seine Trainerlizenz erweitern. Das neue Trainerteam wird einen kleinen Neuanfang machen und mit der 2.Herren in der 4.Kreisklasse Rotenburg Nord antreten. Diese Lösung kam mit dem Vorstand, den Fußballobmännern und den beiden Trainern überein. Des Weiteren werden 4 Damenspielerinnen in die Mannschaft mit integriert, um den Neustart zu unterstützen.