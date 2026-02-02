Trainervertrag beim Landesliga-Anwärter verlängert

Trainer Rene Wolting - TUS Berge - – Foto: Fupa

Der Landesliga-Anwärter TUS Berge hat die Zusammenarbeit mit seinem Trainer Rene Wolting bis Ende der Saison 2026/27 verlängert. Der Verein aus dem kleinen Ort Berge mit 3500 Einwohnern aus der Nähe der Gemeinde Fürstenau klopft aktuell nach einer starken Hinserie von vielen nicht erwartet an die Tür zur Landesliga an. Die Mannschaft belegt aktuell den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Die Wolting-Elf legte zum Ende der Hinserie eine tolle Serie hin und belegt aktuell mit 37 Punkten den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga hinter BW Hollage (41 Pkt) - aber drei Spiele weniger ausgetragen - und dem Tabellenführer SV Bad Rothenfelde mit 44 Punkten - zwei Spiele weniger ausgetragen.

Die aktuelle Tabelle belegt, dass der TUS Berge ein ernsthafter Anwärter auf die Meisterschaft ist. Auch die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten - zwei Siege gegen BW Hollage in Meisterschaft und Bezirkspokal und ein 1:1-Unentschieden beim Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde untermauern die Ansprüche des TUS Berge, der zum Ende des vergangen Jahres eine Serie von elf Siegen aus den letzten 13 Spielen vorweisen kann.