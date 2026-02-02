Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Trainervertrag beim Landesliga-Anwärter verlängert
Zusage vom Co- und Spielertrainer noch nicht bestätigt
Die Mannschaft bot eine überzeugende Hinserie. Die Entscheidung kommt nicht überraschend.
Der Landesliga-Anwärter TUS Berge hat die Zusammenarbeit mit seinem Trainer Rene Wolting bis Ende der Saison 2026/27 verlängert. Der Verein aus dem kleinen Ort Berge mit 3500 Einwohnern aus der Nähe der Gemeinde Fürstenau klopft aktuell nach einer starken Hinserie von vielen nicht erwartet an die Tür zur Landesliga an. Die Mannschaft belegt aktuell den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Die Wolting-Elf legte zum Ende der Hinserie eine tolle Serie hin und belegt aktuell mit 37 Punkten den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga hinter BW Hollage (41 Pkt) - aber drei Spiele weniger ausgetragen - und dem Tabellenführer SV Bad Rothenfelde mit 44 Punkten - zwei Spiele weniger ausgetragen.
Die aktuelle Tabelle belegt, dass der TUS Berge ein ernsthafter Anwärter auf die Meisterschaft ist. Auch die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten - zwei Siege gegen BW Hollage in Meisterschaft und Bezirkspokal und ein 1:1-Unentschieden beim Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde untermauern die Ansprüche des TUS Berge, der zum Ende des vergangen Jahres eine Serie von elf Siegen aus den letzten 13 Spielen vorweisen kann.
Rene Wolting ist bereits seit 2021 Trainer der ersten Herrenmannschaft des TUS Berge. "Ich habe gerade für ein weiteres Jahr beim TUS Berge zugesagt. Spieler-Co Trainer Patrick Middendorf hat in der kommenden Woche noch ein Gespräch mit dem Vorstand. Ich hoffe, dass wir dann auch hier eine weitere Zusammenarbeit verkünden können,“ freute sich der Erfolgscoach über weitere positiven Nachrichten.
Aktuell befindet sich das Team in einer intensiven Rückrundenvorbereitung. Den Auftakt zu den Vorbereitungsspielen macht die Wolting-Elf am Dienstag den 10.02.26 um 20.30 Uhr beim Bezirksligisten FC Lastrup. Am Sonntag 15. Februar 2026 um 14.30 Uhr spielt der TUS Berge bei der Bezirksliga-Mannschaft VFL Weiße Elf Nordhorn, bevor am 1. März 2026 umd 15.00 Uhr der Rückrundenauftakt beim SV Bad Laer startet.