Trainerverlängerungen in der Verbandsliga und Landesliga

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Klaus Schmidt - sportliche Leitung: "Mit Chris haben wir unseren Wunschkandidaten zur Nachfolge von Filippo Medicina sofort gefunden. Bereits beim ersten Treffen war schnell klar, dass wir uns auf der gleichen Wellenlänge befinden. In einem sehr offenen Gespräch wurden weitere Details bezüglich einer engeren Zusammenarbeit erörtert und mit der Vertragsunterzeichnung besiegelt. Aufgrund seiner Erfahrung von über 200 Ligaspielen in der Verbands- und Oberliga für den SV Göppingen, sowie seinem 2-jährigen Aufenthalt als spielendem Co-Trainer beim SC Geislingen in der Landesliga, passt Chris mit seinem freundlichen, sympathischen Charakter hervorragend ins Mannschaftsbild des TSV.

Nachdem Filippo Medicina auf eigenen Wunsch seiner Trainertätigkeit in Wäschenbeuren zum Saisonende beenden wird, ist der sportlichen Leitung vom TSV ein Transfercoup gelungen. Chris Loser wechselt als Spielertrainer zur kommenden Saison vom Landesligisten SC Geislingen zum TSV Wäschenbeuren. Herzlich Willkommen am Haldenwang, wir freuen uns auf eine gute erfolgreiche zukünftige Zusammenarbeit.

Wir freuen uns, mit Chris Loser unseren Wunschkandidaten als Spielertrainer zur kommenden Saison begrüßen zu dürfen."

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Weitere drei Spieler, die auch nächste Saison alles für unseren FC geben! 🟡🔵

Vasi Delimpeis: Unser Vasi geht in seine vierte Saison – Mr. 100%. Mensch. Persönlichkeit. Teamplayer. Du bist längst zu einer Institution beim FC gereift. Egal ob auf dem Platz oder in der Kabine – der FC ist stolz, dich weiterhin in Blau und Gelb zu sehen!

Lewin Hauff: Einer unserer Youngster wird sich auch nächste Saison wieder das Trikot unseres FC überstreifen – Lewin Hauff. Hungrig. Ehrgeizig. Talentiert. Loyal. Egal ob in der Abwehr oder im Mittelfeld – du lieferst! Der FC freut sich, dass du weiter an Bord bleibst. Danke für dein Vertrauen!

Luis Herre: Unser Mr. X – der Mann für die außergewöhnlichen Momente. Auch du bist immer da, wenn man dich braucht. Immer mit dem Tor und dem Sieg vor Augen. Einer, der nie verlieren will. Einer, mit dem es einfach Spaß macht, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Wir freuen uns riesig, dass du auch kommende Saison für unseren FC auf Torejagd gehst!

Weitere Verlängerungen und Neuzugänge folgen in nächster Zeit - bleibt dran!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSV Schwäbisch Hall (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marcus Becker bleibt in der kommenden Saison Cheftrainer! Marcus hat zur Rückrunde der laufenden Saison die Mannschaft in einer schwierigen Lage übernommen und merklich stabilisiert. Nun sind wir gespannt, wie die Mannschaft sich nach einer kompletten Vorbereitung und einem Jahr Landesligaerfahrung in der nächsten Saison schlägt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Young Boys Reutlingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Volker Grimminger bleibt Trainer der Young Boys. Man hat zwar ein wenig gemunkelt, aber Volle Grimminger wird auch in der Saison 2025/26 an der Seitenlinien der Young Boys stehen.

Nachdem er das Team im Januar 2024 übernommen hat und zum Aufstieg in der Verbandsliga geführt hat und nun die Verbandsligasaison mit einer Topplatzierung abschließen wird, will Volle mit seinem Team in der neuen Runde weiter angreifen. Lieber Volle, schön das du uns erhalten bleibst. Wir werden weiterhin viel Spaß zu sammeln haben...

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Bezirk mit:

Die Bezirkspokalendspiele im Nordschwarzwald finden am 29. Mai 2025, im Stadion in Nagold statt. Für das Herrenfinale (16 Uhr) haben sich TSV Möttlingen (KRL A) und TuS Ergenzingen (BZL) qualifiziert.

Im vorgeschalteten Frauenpokalfinale stehen sich um 13 Uhr die SGM Glatten/Hopfau und die TG Wittershausen gegenüber

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++