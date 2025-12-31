Trainerverlängerung bei der SG Sexau/Buchholz

Vollzug bei der SG Sexau Buchholz: Nach einer fulminanten Vorrunde und konstruktiven Gesprächen zwischen den Jahren haben sich Trainer und Vereine darauf verständigt, die Zusammenarbeit über die Saison 2025/26 hinaus fortzusetzen. Die Vereine zeigen sich von der hervorragenden Arbeit des Trainerteams absolut überzeugt. Das Trainerduo, das erst seit dem vergangenen Sommer gemeinsam für die erste Mannschaft verantwortlich ist, hat das Team nachhaltig stabilisiert und damit maßgeblich zur aktuell guten sportlichen Ausgangslage beigetragen.



Statement der sportlichen Leitung:

„Wir freuen uns sehr, die Verträge mit beiden Trainern so frühzeitig verlängern zu können. Mit Jörg ist uns im vergangenen Sommer ein absoluter Glücksgriff gelungen. Seine professionelle Herangehensweise hat dem Spiel zusätzliche Stabilität und Durchschlagskraft verliehen. In Kombination mit Florian, der nicht nur durch seine zahlreichen Tore maßgeblich zur aktuellen Tabellenposition beigetragen hat, sehen wir uns sehr gut aufgestellt. Die Verlängerung ist zugleich ein klares Zeichen an die Mannschaft, dass wir auf Kontinuität auf der Trainerbank setzen und das gemeinsam begonnene Projekt auch in den kommenden Jahren konsequent fortführen möchten.“