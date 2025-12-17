 2025-12-17T10:26:01.779Z

Trainerverlängerung bei den Sportfreunde Winden

Trainer Lukas Lindl und Co. verlängern

Pünktlich zu Weihnachten konnten die Sportfreunde Winden mit dem Trainer Lukas Lindl, seinem Co-Trainer Christoph Ruth und den Betreuern Udo Rosenkranz und Dominik Horst für die kommende Saison verlängern

Der Verein und die Trainer/Betreuer freuen sich auf die weitere gute Zusammenarbeit.

