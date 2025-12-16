Trainerverlängerung als klares Signal

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die wichtigste Personalentscheidung ist gefallen – und sie passt zum sportlichen Aufwärtstrend: Der TSV Mengsberg II hat die Zusammenarbeit mit Trainer Marco Schwab frühzeitig verlängert und setzt damit ein bewusstes Zeichen der Kontinuität. In einer Saison, in der die Reserve sportlich für positive Schlagzeilen sorgt, unterstreicht der Verein seinen Anspruch, den eingeschlagenen Weg langfristig fortzusetzen.

Neue Handschrift, gewachsene Struktur Nach dem nur knapp erreichten Klassenerhalt im Vorjahr galt die Reserve vielerorts als gefährdet, doch die Realität spricht eine andere Sprache: 27 Punkte aus 16 Spielen, Rang sieben – und lediglich drei Zähler Rückstand auf Platz drei. „Das übertrifft unsere Erwartungen absolut“, sagt Sportlicher Leiter Leon Kubitschko und verweist auf die bemerkenswerte Entwicklung einer Mannschaft, die früh unterschätzt wurde. Ein entscheidender Faktor für den sportlichen Aufschwung ist der Trainerwechsel im Sommer. Auf die langjährige Zusammenarbeit mit Marco Treibert folgte mit Marco Schwab ein neuer Impuls, der schnell Wirkung zeigte. Schwab integrierte sich rasch, entwickelte Spieler individuell weiter und etablierte gemeinsam mit seinem Trainerteam um Max Schmidt und Martin Knapp eine klare Struktur. Gestützt wird diese Arbeit von erfahrenen Akteuren wie Nico Geisel, Ferdinand Obst und René Dingel, die der jungen Mannschaft Führung und Stabilität verleihen. Die Mischung aus Entwicklung und Erfahrung erweist sich bislang als tragfähig.

Verletzungen bremsen – Ziel bleibt der Klassenerhalt Trotz des positiven Saisonverlaufs blieb Mengsberg II nicht von Rückschlägen verschont. Mehrere Langzeitverletzungen, darunter Felix Malkus, Jacob Hoffmann, Henrik Schuchhardt und Jonas Stern, schränkten die personellen Möglichkeiten erheblich ein. Dennoch geht der Blick realistisch nach vorn: Der Klassenerhalt bleibt das erklärte Ziel. „Wir haben eine gute Ausgangsposition, bleiben aber bodenständig. Wir wissen, wo wir herkommen“, betont Kubitschko.