Vereinsnachrichten

Trainerverlängerung

Winden

Pünktlich zu Weihnachten konnten die Sportfreunde Winden mit dem Trainer Lukas Lindl, seinem Co-Trainer Christoph Ruth und den Betreuern Udo Rosenkranz und Dominik Horst für die kommende Saison verlängern. Der Verein und die Trainer/Betreuer freuen sich auf die weitere gute Zusammenarbeit.

