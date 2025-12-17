Trainerverlängerung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pünktlich zu Weihnachten konnten die Sportfreunde Winden mit dem Trainer Lukas Lindl, seinem Co-Trainer Christoph Ruth und den Betreuern Udo Rosenkranz und Dominik Horst für die kommende Saison verlängern. Der Verein und die Trainer/Betreuer freuen sich auf die weitere gute Zusammenarbeit.