Trainervereinigung Dillenburg feiert 50-jähriges Bestehen

Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Die Trainervereinigung Dillenburg steht seit einem halben Jahrhundert für Ausbildung, Qualifizierung und Gemeinschaft. Einige Mitglieder sind seit Anfang an dabei +++
Dillenburg. Die Trainervereinigung Dillenburg blickt auf ein halbes Jahrhundert engagierter Arbeit im Fußballkreis Dillenburg zurück. Am 21. November 1975 gründeten 24 Übungsleiter eine der heute ältesten Trainervereinigungen in Hessen. 50 Jahre später zählt der Zusammenschluss 161 Mitglieder – so viele wie nie zuvor.