Trainerverabschiedung zum Saisonende beim VfR Pfaffenweiler

Nach der Saison 2025/26 wird unser Trainer Dennis Gollembeck den VfR Pfaffenweiler auf eigenen Wunsch verlassen. Gollembeck hatte in den zurückliegenden Jahren entscheidenden Anteil an der positiven sportlichen Entwicklung des Vereins und prägte die Mannschaft nachhaltig.

Unter seiner Leitung gelang dem VfR Pfaffenweiler in der Spielzeit 2023/24 die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel III – und das ungeschlagen, womit der Aufstieg in die Kreisliga A gelang. Dennis Gollembeck übernahm das Traineramt im Juli 2023 und brachte fortan Kontinuität und Leidenschaft mit ein. Sein Engagement hat nicht nur sportlich Zeichen gesetzt, sondern auch den Zusammenhalt und die Identifikation innerhalb der Mannschaft und im Umfeld gestärkt.

Nun steht nach der Winterpause der Fokus auf dem Erreichen der Saisonziele. Wir danken Dennis Gollembeck für seinen Einsatz, seine Erfolge und die tolle Zeit beim VfR Pfaffenweiler und ist immer herzlich Willkommen – Dennis wir wünschen dir sportlich und privat nur das Beste!