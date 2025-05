Trainerverabschiedung beim SSV Sand II

Nach zwei Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft des SSV Sand zieht Matthias Sigges einen Schlussstrich unter seine Zeit an der Seitenlinie. Über seine sozialen Medien verkündete er das Ende seines Engagements mit persönlichen Worten – und blickte dabei auf eine intensive Zeit zurück: „Nach einer Super Saison letztes Jahr, die fast mit dem Wiederaufstieg in die KOL endete, war dieses Jahr für alle Beteiligten schwer, hart und lang.“ Am Ende habe jedoch der Klassenerhalt in der A-Liga für den nötigen Lohn gesorgt.